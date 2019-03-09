رياضة | "جوميز" خليفة سواريز في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جوميز" خليفة سواريز في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن نادي برشلونة، قد حسم الجدل حول التعاقد مع مهاجم جديد لخلافة الأوروجوياني لويس سواريز في الفترة المقبلة.

وقالت إذاعة كتالونيا الإسبانية، إن برشلونة يحاول التعاقد مع مهاجم رقم (9)، لمساندة سواريز وليحل محله مستقبلا، حيث يقترب من الوصول لعامه الـ33.

وأضافت الإذاعة، إن برشلونة قد استقر على التعاقد مع الأوروجوياني ماكسيمليانو جوميز مهاجم فريق سيلتا فيجو.

وتابعت الإذاعة أن برشلونة مستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي بعقد جوميز والبالغ 50 مليون يورو، والذي قد ينخفض إلى 25 مليون في حال هبوط سيلتا للدرجة الثانية.

وشارك جوميز في 24 مباراة، وسجّل 9 أهداف، وصنع 5 بمختلف المسابقات.

دعوى قضائية ضد ريال مدريد قرر جولين لوبيتيجي المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباتي مقاضاة النادي من أجل حصول على تعويض عقب إقالته المفاجئة في أكتوبر الماضي. أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن لوبيتيجي قرر اللجوء للمحكمة ورفع دعوى قضائية ضد ريال مدريد من أجل الحصول على تعويض يبلغ 28 مليون يورو، وهي القيمة الكاملة لعقد المدرب الإسباني، الذي كان يمتد إلى 3 سنوات بداية من الصيف الماضي. وأشار لوبيتيجي في تصريحات إذاعية نقلتها الصحيفة إلى أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، رغم أنه لم يبلغه بقرار الإقالة، كما أنهما لم يتحدثا بعد هذا القرار. جدير بالذكر أن لوبيتيجي تعرض للإقالة أيضا من تدريب المنتخب الإسباني قبل ساعات من انطلاق كأس العالم بروسيا، بسبب إعلان تعاقده مع ريال مدريد. زيدان يفتح الباب أمام ريال مدريد كشف رامون كالديرون رئيس ريال مدريد الإسباني سابقًا عن إمكانية عودة الفرنسي زين الدين زيدان إلى تدريب الفريق الملكي مجددا بنهاية الموسم الحالي. وقال كالديرون لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أعلن أن الرئيس فلورنتينو بيريز تواصل مع زيدان عقب الخروج من دوري الأبطال أمام أياكس، وقال الفرنسي ليس الآن لكنه فتح الباب لإمكانية العودة مجددا لتدريب النادي في يونيو". وتولى كالديرون رئاسة ريال مدريد في الفترة بين 2006 و2009 ورفض فكرة عودة البرتغالي جوزيه مورينيو إلى تدريب الفريق. عقوبات على "نيمار" بعد وداع دوري أبطال أوروبا بات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي مهددًا بعقوبات قاسية بعدما انفجر بتصريحات غاضبة تجاه طاقم تحكيم تقنية الفيديو لمباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي التي انتهت بتأهل الشياطين الحمر إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز بنتيجة 3/1 على ملعب حديقة الأمراء. ونشر نيمار صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" لزميله برسنيل كيمبيمبي وهو يتصدى لتسديدة ديوجو دالوت وهي اللقطة التي احتسبها الحكم ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو، ليسجل منها ماركوس راشفورد هدف التأهل في الوقت القاتل. Advertisements وعلق نيمار على الصورة: "من العار أن نضع 4 أشخاص لا يفهمون شيئا في كرة القدم لمتابعة الإعادة بالتصوير البطيء أمام شاشات التليفزيون"، وتساءل نيمار: "أين يضع اللاعب يده، في مكان آخر؟". وغاب نيمار عن اللقاء، وتابعه من مدرجات المقصورة الرئيسية، وذلك في ظل تعافيه من إصابة في كاحل القدم اليمنى. وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن نيمار مهدد بالإيقاف لمدة مباراتين أو 3 لقاءات من النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا بسبب تصريحاته المسيئة للحكام، وفقا للوائح البطولة إذا رأى مسؤولو "يويفا" أن هذه التصريحات سلوك غير رياضي. وهو نفس الأمر، الذي حدث مع الإيفواري سيرجي أورييه، لاعب توتنهام الحالي عندما كان لاعبا في سان جيرمان، بعد طرد زلاتان إبراهيموفيتش في المباراة التي أسفرت عن خروج بطل الدوري الفرنسي أمام تشيلسي في عام 2015. ويعمل حاليا "يويفا" بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" على تشديد العقوبات تجاه الإساءات ضد حكام كرة القدم من أجل الحد من هذه الظاهرة، وهو نفس الأمر، الذي يدرس الاتحاد الإسباني لتطبيقه أيضا. كواليس قرار إقالة "سولاري" من تدريب ريال مدريد استقر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني على إقالة سانتياجو سولاري المدير الفني الحالي للفريق بعد السقوط في دوري أبطال أوروبا. وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بيريز اقترب من اتخاذ قرار إقالة سولاري لكن رئيس الريال دائما ما يحتاج بعض الوقت قبل إعلان أي قرار مهم. وأضافت الصحيفة: "سولاري لن يكون في غالب الظن على دكة بدلاء الريال الموسم المقبل عقب اجتماع طويل عقد بين الرئيس والمدرب بعد ساعات من مباراة الكارثة، لمناقشة ما حصل ليلة الثلاثاء الماضي". وتابعت: "سولاري فهم من ذلك الاجتماع الذي عقد في منتصف الليل أنه لن يستمر مع الفريق بعد النتائج السيئة التي حققها في كل البطولات هذا الموسم". وكشفت تقارير صحفية عن أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباي أجرى اتصالًا هاتفيًا بزين الدين زيدان المدير الفني الأسبق للفريق لإعادته لقيادته بداية من شهر يونيو المقبل بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا. وذكر برنامج "خوجونيس"، الذي تبثه إذاعة راديو "لا سيستا" الإسبانية أن إدارة ريال مدريد ستطيحب الأرجنتيني سانتياجو سولاري مدرب الفريق قبل مباراة يوم الأحد المقبل أمام بلد الوليد. وأكد البرنامج أن هذا دفع بيريز للاتصال بزيدان الذي استقال قبل نحو 9 أشهر بعد أن فاز بكأس أبطال أوروبا 3 مرات متتالية. وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد سيمنح زيدان الحرية الكاملة في اختيار اللاعبين وتحديد الراحلين والصفقات الجديدة لاستعادة مجد الملكي من جديد.

Advertisements