رياضة | ساديو ماني يحصد جائزة "هدف الشهر" في ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساديو ماني يحصد جائزة "هدف الشهر" في ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد السنغالي ساديو ماني، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على جائزة جديدة مع الريدز، بعد تألقه اللافت خلال الشهر الماضي في الدوري الممتاز.

تم التصويت لصالح سايدو ماني ليفوز بجائزة أفضل هدف خلال شهر فبراير، والذي احرزه في مواجهة واتفورد، والتي حسمها الريدز بخماسية في البريميرليج.

وفاز ماني بفارق ضئيل من الإصوات، على هدف المصري محمد صلاح الذي سجله في مرمى بورنموث، ليحل هداف الريدز في المركز الثاني، خلف الدولي السنغالي.

يذكر أن محمد صلاح سجل خلال الموسم الجاري 17 هدفاً يحتل بها وصافة قائمة الهدافين، خلف سيرجيو اجويرو المتصدر برصيد 18 هدفاً، بينما يملك ماني في جعبته 14 هدفاً.