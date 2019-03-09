رياضة | ساديو ماني يحصد جائزة "هدف الشهر" في ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساديو ماني يحصد جائزة "هدف الشهر" في ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حصد السنغالي ساديو ماني، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على جائزة جديدة مع الريدز، بعد تألقه اللافت خلال الشهر الماضي في الدوري الممتاز.
تم التصويت لصالح سايدو ماني ليفوز بجائزة أفضل هدف خلال شهر فبراير، والذي احرزه في مواجهة واتفورد، والتي حسمها الريدز بخماسية في البريميرليج.
وفاز ماني بفارق ضئيل من الإصوات، على هدف المصري محمد صلاح الذي سجله في مرمى بورنموث، ليحل هداف الريدز في المركز الثاني، خلف الدولي السنغالي.
يذكر أن محمد صلاح سجل خلال الموسم الجاري 17 هدفاً يحتل بها وصافة قائمة الهدافين، خلف سيرجيو اجويرو المتصدر برصيد 18 هدفاً، بينما يملك ماني في جعبته 14 هدفاً.
دعوى قضائية ضد ريال مدريد
قرر جولين لوبيتيجي المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباتي مقاضاة النادي من أجل حصول على تعويض عقب إقالته المفاجئة في أكتوبر الماضي.
أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن لوبيتيجي قرر اللجوء للمحكمة ورفع دعوى قضائية ضد ريال مدريد من أجل الحصول على تعويض يبلغ 28 مليون يورو، وهي القيمة الكاملة لعقد المدرب الإسباني، الذي كان يمتد إلى 3 سنوات بداية من الصيف الماضي.
وأشار لوبيتيجي في تصريحات إذاعية نقلتها الصحيفة إلى أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، رغم أنه لم يبلغه بقرار الإقالة، كما أنهما لم يتحدثا بعد هذا القرار.
جدير بالذكر أن لوبيتيجي تعرض للإقالة أيضا من تدريب المنتخب الإسباني قبل ساعات من انطلاق كأس العالم بروسيا، بسبب إعلان تعاقده مع ريال مدريد.
زيدان يفتح الباب أمام ريال مدريد
كشف رامون كالديرون رئيس ريال مدريد الإسباني سابقًا عن إمكانية عودة الفرنسي زين الدين زيدان إلى تدريب الفريق الملكي مجددا بنهاية الموسم الحالي.
وقال كالديرون لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أعلن أن الرئيس فلورنتينو بيريز تواصل مع زيدان عقب الخروج من دوري الأبطال أمام أياكس، وقال الفرنسي ليس الآن لكنه فتح الباب لإمكانية العودة مجددا لتدريب النادي في يونيو".
وتولى كالديرون رئاسة ريال مدريد في الفترة بين 2006 و2009 ورفض فكرة عودة البرتغالي جوزيه مورينيو إلى تدريب الفريق.
عقوبات على "نيمار" بعد وداع دوري أبطال أوروبا
بات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي مهددًا بعقوبات قاسية بعدما انفجر بتصريحات غاضبة تجاه طاقم تحكيم تقنية الفيديو لمباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي التي انتهت بتأهل الشياطين الحمر إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز بنتيجة 3/1 على ملعب حديقة الأمراء.
ونشر نيمار صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" لزميله برسنيل كيمبيمبي وهو يتصدى لتسديدة ديوجو دالوت وهي اللقطة التي احتسبها الحكم ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو، ليسجل منها ماركوس راشفورد هدف التأهل في الوقت القاتل.
وعلق نيمار على الصورة: "من العار أن نضع 4 أشخاص لا يفهمون شيئا في كرة القدم لمتابعة الإعادة بالتصوير البطيء أمام شاشات التليفزيون"، وتساءل نيمار: "أين يضع اللاعب يده، في مكان آخر؟".
وغاب نيمار عن اللقاء، وتابعه من مدرجات المقصورة الرئيسية، وذلك في ظل تعافيه من إصابة في كاحل القدم اليمنى.
وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن نيمار مهدد بالإيقاف لمدة مباراتين أو 3 لقاءات من النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا بسبب تصريحاته المسيئة للحكام، وفقا للوائح البطولة إذا رأى مسؤولو "يويفا" أن هذه التصريحات سلوك غير رياضي.
وهو نفس الأمر، الذي حدث مع الإيفواري سيرجي أورييه، لاعب توتنهام الحالي عندما كان لاعبا في سان جيرمان، بعد طرد زلاتان إبراهيموفيتش في المباراة التي أسفرت عن خروج بطل الدوري الفرنسي أمام تشيلسي في عام 2015.
ويعمل حاليا "يويفا" بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" على تشديد العقوبات تجاه الإساءات ضد حكام كرة القدم من أجل الحد من هذه الظاهرة، وهو نفس الأمر، الذي يدرس الاتحاد الإسباني لتطبيقه أيضا.