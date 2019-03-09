رياضة | وليد أزارو يكرر سيناريو "بن شرقي" مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد أزارو يكرر سيناريو "بن شرقي" مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك المغربي وليد أزارو مهاجم فريق الأهلي بالرحيل، رافضاً فكرة تمديد عقده مع القعلة الحمراء وسط محاولات يجريها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وطالب المغرب أزارو مهاجم فريق الأهلي من وكيله إحضار عرض أوروبي للرحيل بنهاية الموسم الجاري.

ويرفض المغربي وليد أزارو تجديد تعاقده مع النادي الأهلي رغبة منه في خوض تجربة الاحتراف الخارجي على غرار أشرف بن شرقي المعار من الهلال السعودي إلى لانس الفرنسي.

ومن المقرر أن يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي جلسة جديدة مع المغربى وليد أزارو عقب مواجهة فيتا كلوب الكونغولى في محاولة من أجل تجديد عقده.

واشترط المغربي وليد أزارو على مدير الكرة بالأهلي في وقت سابق التفاوض معه عقب مشاركته فى المباريات مع الفريق.

ويسعى سيد عبد الحفيظ إلى إقناع مهاجم الأهلي المغربي بتمديد عقده مع الفريق لمدة موسمين، على غرار التجديد لجونيور أجايى وعلى معلول خلال الأيام الماضية.

ويحاول الأهلي حسم ملف أزارو بعد التجديد للثنائي أجايي وكريم نيدفيد من أجل الاستقرار داخل صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة.

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وينتهى عقد المهاجم المغربى بنادى الأهلى بنهاية الموسم المقبل، ويفكر اللاعب بجدية فى الاحتراف الأوروبى بنهاية الموسم الحالى.

أحمد الشيخ يحسم مصيره مع الأهلي حسم أحمد الشيخ صانع ألعاب فريق الأهلي موقفه من الرحيل عن النادي الأحمر على الرغم من عدم مشاركته في مباريات الفريق مؤخراً. ورفض أحمد الشيخ الرحيل عن الأهلي في نهاية الموسم الجاري كما تردد مؤخراً وتمسك بالبقاء تحت قيادة مارتن لاسارتي والحصول على فرصة كاملة في المشاركة مع الفريق الأحمر في الفترة القادمة. وكشف مصدر مقرب من اللاعب إنه لم يجتمع مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من أجل طلب الرحيل بنهاية الموسم الجاري ، مشيراً إلى أن الشيخ مستمر مع الأحمر ولن يرحل في الميركاتو الصيفي.