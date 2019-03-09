رياضة | فريق إنجليزي يتفوق على ريال مدريد لضم أحمد حجازي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فريق إنجليزي يتفوق على ريال مدريد لضم أحمد حجازي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل فريق إنجليزي دائرة المنافسة مع ريال مدريد الإسباني على ضم أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرة صحيفة "برمنجهام ميل" الإنجليزي أن ستوك سيتي الذي ينافس في الدرجة الأولى الإنجليزي يرغب بقوة في ضم أحمد حجازي بعرض أعلى من ريال مدريد.

جدير بالذكر أن فنربخشة التركي ينافس ستوك سيتي وريال مدريد على خدمات أحمد حجازي بنهايم الموسم.

عرض خليجي لـ"كهربا"

يتكتم محمود كهربا لاعب فريق الزمالك خلال الأيام الجارية على عرض خليجي من أحد الأندية الكبيرة.

ويرفض كهربا الحديث في العرض قبل وصوله بشكل رسمي إلى إدارة نادي الزمالك والتفاوض على الأمور المالية.

ويتخوف كهربا من توجيه انتقادات له حاليًا حال الكشف عن العرض الخليجي واتهامه بلي ذراع الإدارة بسبب تجميده في الفترة الأخيرة وهو ما دفعه لالتزام الصمت وتأجيل الكشف عن الأمر لحين إشعار آخر وبعد عودته للمشاركة مع الفريق من جديد وانتهاء عقوبة الإيقاف التي تم توقيعها عليه.

برج العرب يثير مخاوف كريستيان جروس

اشتكى السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك من سوء أرضية ملعب برج العرب قبل المواجهة المرتقبة أمام جورماهيا الكيني ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد جروس في حديثه مع جهازه المعاون على خوفه الكبير من تأثير سوء أرضية الملعب على مستوى اللاعبين خلال المباراة وأنه يخشى أن يؤثر الملعب على النتيجة.

ويواجه فريق الزمالك نظيره جورماهيا الكيني يوم الأحد المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

تفاصيل مكالمة رئيس الزمالك مع أبوريدة

أجرى رئيس نادي الزمالك اتصالًا بهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة لطلب تأجيل مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم 14 من شهر مارس الجاري في الدوري المصري.

ويلاقي الزمالك نظيره المقاولون العرب يوم الخميس المقبل ببطولة الدوري ثم يسافر بعدها لملاقاة نصر حسين داي الجزائري بالكونفيدرالية الإفريقية.

وأكد رئيس الزمالك لأبوريدة على صعوبة خوض اللقاء والخوف على اللاعبين من الإرهاق مشيرًا إلى أن مباراة نصر حسين داي مصيرية بشكل كبير وتحتاج للإعداد الجيد للاعبين لان نتيجتها حاسمة للتأهل للدور التالي من البطولة الافريقية.

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة جورماهيا الكيني غدًا الأحد ضمن منافسات الكونفدرالية الإفريقية.

رئيس الزمالك يسخر من عدلي القيعي

سخر رئيس نادي الزمالك من طلب عدلي القيعي مدير التعاقدات بالنادي الأهلي باعتذاره وتقديم كفنه على طريقة الثأر المتداولة في صعيد مصر للصلح بين القطبين مشددًا على أن ذلك لن يحدث لأنه رجل دولة

وهدد رئيس الزمالك بالانسحاب من مباراة المقاولون العرب، المزمع إقامتها يوم 14 من مارس الجاري في الدوري المصري.

ورفض رئيس الزمالك خوض مباراة المقاولون العرب بسبب ارتباط الأبيض بمواجهة نصر حسين داي الجزائري، في ختام مشواره بدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية يوم 17 من الشهر ذاته.

وطالب رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة مراعاة مصالح الفريق الأبيض الذي يلعب باسم مصر لأنه ليس من المعقول أن يلعب يوم 14 مارس، ويسافر بعدها بـ 5 ساعات ليخوض مواجهة أخرى حاسمة أمام نصر حسين داي.

وأكد رئيس الزمالك أنه رصد مكافآت تصل قيمتها إلى 4 أضعاف المنصوص عليها في اللائحة لتحفيز اللاعبين للفوز بمباراتي جورماهيا ونصر حسين داي.

الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج

فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.

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أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه

محمود كهربا مطلوب في أندرلخت البلجيكي

أبدى مسئولو نادي أندرلخت البلجيكي اهتمامًا بالحصول على خدمات محمود كهربا لاعب فريق الزمالك خلال الموسم الجديد بعد متابعة بعض التسجيلات له.

ويضع مسئولو أندرلخت محمود كهربا تحت المراقبة لنهاية الموسم الجاري قبل البت في مصيره بشكل نهائي سواء بالتعاقد معه أو صرف النظر عنه.

ويدرس مسئولو أندرلخت إرسال وفد إلى القاهرة لمتابعة محمود عن قرب وإعداد تقرير مفصل عنه.