اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر كورة ستار Ahly

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يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر كورة ستار Ahly

تقام اليوم مباراة الأهلي وفيتا كلوب، في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا، على ملعب الشهداء، 6 مساء، ويحتل الأهلي المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، في حين يحتل فيتا المركز الرابع برصيد نقاط 4.

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر كورة ستار Ahly

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ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمد هاني وعلي معلول في خط الدفاع، وعمرو السولية وكريم نيدفيد وناصر ماهر في خط الوسط، ومروان محسن وآجايي ورمضان صبحي، أو حسين الشحات في الهجوم.

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر كورة ستار Ahly

ويمكن مشاهدة المبارة على قناة beIN SPORTS HD 1، وتردد القناة على النايل سات 12264، أفقي والترميز 27500، والتصحيح 2/3، وعلى العرب سات 11547، عمودي، والترميز 27500، والتصحيح 3/4.