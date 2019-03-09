اونلاين | يلا شوت مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر bein اليوم يوتيوب بدون تقطيع جودة عالية في دوري أبطال إفريقيا ماتش الأهلي

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ولكن دعونا أولا قبل أن نوفر لكم البث المباشر لمباراة الأهلي وفيتا كلوب كورة ستار اليوم في دوري أبطال إفريقيا نتعرف سوياً من خلال المقال على أهم أخبار لقاء المارد الأحمر اليوم في الجولة الخامسة من دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ستبدأ ضربة البداية وصافرة الحكم مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر كورة لايف اون لاين اليوم السبت التاسع من مارس الجاري في دوري أبطال إفريقيا 2019 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر وفلسطين وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، وتنطلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر كورة ستار يوتيوب اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات المتحدة.

ومن خلال الصورة المرفقة أدناه، تشاهدون ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة وسيدخل المارد الأحمر اللقاء في المركز الأول متصدراً تريب المجموعة برصيد سبعة نقاط، فيما يحتل المركز الثاني سيمبا التنزاني برصيد أربعة نقاط، وقد حصل المارد الأحمر على السبعة نقاط بعدما لعب أربعة مباريات فاز في لقاءين وتعادل في مباراة وخسر في مباراة.

وتذاع مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر كورة ستار kora star اليوم عبر قناة بي إن سبورت الرياضة 1 الناقلة لمباراة البطولة الإفريقية حصرياً، ويعلق على المباراة المعلق الرياضي المشهور محمد الكواليني.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر

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تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

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