اونلاين | يلا شوت حصري بث مباشر مشاهدة ماتش الاهلي وفيتا كلوب live كورة أون لاين

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يدخل فريق الأهلى اختباراً صعباً ، اليوم السبت حينما يحل ضيفاً على نظيره فيتا كلوب الكونغولى ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي للخروج من دوامة خمسة أزمات تحاصره ونلقى عليها الضوء فى السطور التالية..

*حسم التأهل لدور الثمانية

يتصدر الأهلي المجموعة الرابعة في دوري الأبطال برصيد 7 نقاط، لكنه لا يتقدم سوى بـ 3 نقاط على فيتا كلوب رابع الترتيب، لذا تبدو كل الخيارات مفتوحة للتأهل لدور الثمانية لذا سوف يبحث بطل مصر عن حسم التأهل الافريقى الليلة من بوابة بطل الكونغو .

*الفوز الأول خارج الديار مع لاسارتى

رغم أن الأهلي يعيشحالة من التألق على المستوى المحلي، وفاز في آخر 9 مباريات لينعش آماله في المنافسة على الدوري، لكنه في المقابل يعاني خارج أرضه في أفريقيا لذا سوف يبحث عن تحقيق الفوز الاول خارج دياره مع الاوروجوانى لاسارتى.

وخسر الأهلي مرتين، وتعادل مرة واحدة في 3 مباريات خارج أرضه في دوري الأبطال كان آخرها الخسارة 0/1 أمام سيمبا التنزاني الشهر الماضي رغم الفوز قبلها بأيام على الفريق ذاته 5/0 في برج العرب .

وقاد مارتن لاسارتي الأهلي في 14 مباراة حقق خلالها الفوز في 11 لقاء وتعادل في مباراة وهُزم في مباراتين وسجل لاعبو الاهلى تحت قيادته 28 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف.

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*صعوبات اللعب على الترتان

يواجه لاعبو الاهلى أزمة كبرى عند اللعب على ملاعب ترتان لاسيما مع كثرة الاصابات التى تضرب صفوف الفريق الاحمر فى الاونة الأخيرة لذا سوف يبحث فريق الاهلى عن مواجهة هذه الازمة عن طريق الخروج بأقل الخسائر من تلك المباراة خوفاً من تساقط أحد النجوم أو تأثر اللاعبين بهذا الملعب .

*مواجهة غول الإصابات

غول الاصابات يتلهم نجوم الاهلى فى كل مباراة محلية أو أفريقية يخوضها المارد الأحمر حيث تستقبل مستشفى الفريق الأحمر لاعبون جدد ، ولعل أبرز الأسباب التي تتسبب في كثرة إصابات لاعبي الأهلي، هي حالة الإجهاد وضغط المباريات الكبير في ظل خوض الأحمر مباراة كل 3 أيام، بالإضافة لأزمة في التأهيل وتشخيص إصابات اللاعبين في مصر، حيث أن موعد عودة اللاعبين للملاعب في مصر غير معروف، ، بالإضافة لدور مدربي الأحمال وكيفية تنفيذ برامج التأهيل.

كما تعد الملاعب السيئة التي يخوض عليها الفريق مبارياته في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ضمن الأسباب التى تؤدي إلى إصابة اللاعبين.

*ضمان الصدارة الافريقية

الأهلي العائد من بعيد إلى المنافسة على درع الدوري بعدما رفع رصيده من النقاط إلى النقطة 51 دقيقة، ليحتل المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 52 نقطة، وينتظر المارد الأحمر خوض المباراة المقبلة أمام نادي الزمالك والتي ستحسم بشكل كبير صدارة جدول المسابقة يطمع أيضاً فى التأهل لدور الثمانية الافريقى متصدراً لمجموعته ليخوض مباراة الاياب بالدور قبل النهائى والنهائى حاله تأهله على ملعبه ووسط جماهيره فى رحلة العودة لزعامة القارة الافريقية وحصد اللقب التاسع فى تاريخه .

وشهدت الفترة الأخيرة تطوراً ملحوظاً في مستوى لاعبو الفريق الأحمر، ليحقق الأهلي أول رباعية له هذا الموسم وتحت قيادة لاسارتي والتي جاءت في شباك بتروجت، ومن قبلها ريمونتادا قوية أمام الجونة ليفوز الأحمر بهدفين لهدف، وثلاثية مقابل هدف أمام الداخلية.