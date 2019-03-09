برشلونة في نزهة أمام فاليكانو المتعثر بالليجا

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يخوض برشلونة اليوم الاستعداد الأخير قبل مواجهة أولمبيك ليون الفرنسي المرتقبة في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، حيث يلتقي بالمتعثر رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

يستقبل برشلونة اليوم السبت في تمام الساعة 7:30 مساء على ملعبه كامب نو، نظيره رايو فاليكانو، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 27 من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2018- 2019، ويحتل العملاق الكتالوني بقيادة مدربه إيرنيستو فالفيردي صدارة جدول الترتيب برصيد 60 نقطة جمعها من خلال الفوز في 18 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في مواجهتين، أما رايو فاليكانو بقيادة مدربه خوسي رامون ساندوفال فيوجد في المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 22 نقطة، جمعها من خلال الفوز في 6 مباريات والتعادل في 5 لقاءات وخسارة 15 مواجهة أخرى.

ويتطلع برشلونة المنتشي بفوزه على ريال مدريد في آخر مبارتين في كلاسيكو الأرض، لتحقيق الانتصار والابتعاد في الصدارة عن أقرب الملاحقين أتلتيكو مدريد، والذي يبتعد عنه بفارق 7 نقاط، من أجل الاقتراب أكثر وأكثر من الفوز بلقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي قبل 11 جولة من نهاية المسابقة. ويدرك برشلونة

ويتطلع برشلونة المنتشي بفوزه على ريال مدريد في آخر مبارتين في كلاسيكو الأرض، لتحقيق الانتصار والابتعاد في الصدارة عن أقرب الملاحقين أتلتيكو مدريد، والذي يبتعد عنه بفارق 7 نقاط، من أجل الاقتراب أكثر وأكثر من الفوز بلقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي قبل 11 جولة من نهاية المسابقة. ويدرك برشلونة أن أمامه مباراة صعبة بعد 3 أيام أمام أولمبيك ليون في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ومع ذلك من المنتظر أن يخوض البرسا مباراة اليوم بالقوة الضاربة، مع غياب كل من توماس فيرمايلين ورافينيا بسبب الإصابة، إضافة إلى كليمينت لينجليت بسبب الإيقاف. ويغيب عن رايو فاليكانو متوسط الميدان جوركا إليستوندو بسبب الإصابة وعبد الله با بسبب الإيقاف. التشكيل المتوقع

برشلونة: تير شتيجن- روبرتو- بيكيه- أومتيتي- ألبا- أرثر- بوسكيتس- راكيتيتش- التشكيل المتوقعتير شتيجن- روبرتو- بيكيه- أومتيتي- ألبا- أرثر- بوسكيتس- راكيتيتش- ميسي - سواريز- ديمبلي. رايو فاليكانو: ديمتريفسكي- أمات- جالفيز- فيلازكويز- أدفينكولا- سواريز- كوميسانا- مورينو- إيمباربا- دي توماس- تريخو. المواجهات المباشرة

يهيمن برشلونة بالطول والعرض على المواجهات المباشرة مع رايو فاليكانو، حيث حقق الانتصار في 11 مباراة سابقة بينهما، ولم يتمكن الفريق المدريدي من تحقيق أي انتصار أو حتى تعادل أمام زملاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. المواجهات المباشرةيهيمن برشلونة بالطول والعرض على المواجهات المباشرة مع رايو فاليكانو، حيث حقق الانتصار في 11 مباراة سابقة بينهما، ولم يتمكن الفريق المدريدي من تحقيق أي انتصار أو حتى تعادل أمام زملاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وكان رايو فاليكانو قريبًا للغاية من حصد أول نقاط له أمام برشلونة في لقاء الدور الأول هذا الموسم، إلا أن البرسا حسم المباراة بنتيجة 3-2 في الدقائق الأخيرة من المواجهة. Advertisements الحالة الفنية للفريقين

يدخل برشلونة مباراة في حالة فنية جيدة، من خلال الفوز بثلاث مباريات من آخر 5 لقاءات خاضها في جميع المسابقات، وشارك بفريقه الرديف مؤخرًا في خسارته للسوبر الكتالوني أمام جيرونا، إلا أنه حقق انتصارين متتاليين على ريال مدريد مؤخرًا. الحالة الفنية للفريقينيدخل برشلونة مباراة في حالة فنية جيدة، من خلال الفوز بثلاث مباريات من آخر 5 لقاءات خاضها في جميع المسابقات، وشارك بفريقه الرديف مؤخرًا في خسارته للسوبر الكتالوني أمام جيرونا، إلا أنه حقق انتصارين متتاليين على ريال مدريد مؤخرًا. ويستعد برشلونة لمواجهة ليون في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، ويأمل في حجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيا في لقاء الذهاب بفرنسا بدون أهداف، وبالتالي يأمل في تحقيق الانتصار اليوم للدخول في مواجهة ليون بمعنويات مرتفعة. وبدوره يمر فاليكانو بفترة سيئة، حيث تعرض لخمس هزائم متتالية قبل مواجهة اليوم، أتت أمام ليجانيس وإسبانيول وأتلتيكو مدريد وخيتافي وجيرونا. ويحتل رايو فاليكانو المركز قبل الأخير في جدول الترتيب وبفارق نقطتين عن أول مراكز تفادي الهبوط. ويملك برشلونة في رصيده 66 هدفًا، كأقوى خط هجوم في الدوري الإسباني هذا الموسم، في الوقت الذي اهتزت فيه شباك رايو فاليكانو بـ45 هدفًا، كثاني أضعف خط دفاع في الدوري خلف ليفانتي والذي سكن مرماه 46 هدفًا. يذكر أن برشلونة لا يزال ينافس على ثلاث جبهات، ويأمل في تحقيق الثلاثية التاريخية (الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، والتي سبق أن حققها مرتين من قبل عامي 2009 و2015. وفيما يلي باقي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني:

ديبورتيفو ألافيس X إيبار الساعة 2:00 ظهرًا. وفيما يلي باقي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني:ديبورتيفو ألافيس X إيبار الساعة 2:00 ظهرًا. أتلتيكو مدريد X ليجانيس الساعة 5:15 مساء. خيتافي X هويسكا الساعة 9:45 مساء.

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