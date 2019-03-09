الأهلي ضيفا ثقيلا على فيتا كلوب في دوري الأبطال

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تحرير:أحمد سعيد ٠٩ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص
النادي الأهلي في الكونغو
في تمام السادسة مساء اليوم السبت، يحل النادي الأهلي، ضيفا ثقيلا على نظيره فيتا كلوب الكونغولي، على استاد الشهداء، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ويطمح المارد الأحمر في تحقيق نتيجة إيجابية للوصول للدور ربع النهائي، ويسعى الأهلي للتغلب على العديد من الظروف الصعبة التي تواجه الفريق في الكونغو، وعلى رأسها الإرهاق الذي يعاني منه اللاعبون، فضلا عن الظروف المناخية الصعبة، وأرضية ملعب الشهداء المصنوعة من النجيل الصناعي الذي سيقام عليه المباراة، والذي أكد عدد كبير من اللاعبين والجهاز الفني سوء حالة أرضيته.
وعلى الجانب الآخر يدخل فريق فيتا كلوب تحت قيادة مدربه فلوران إيبانييه، المباراة تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، وهي النتيجة الوحيدة التي ستصب في مصلحته من أجل خطف إحدى بطاقتى التأهل للدور التالي متسلحا بعاملي الأرض والجمهور، وعدم انتظار أي هداية من باقي فرق المجموعة. ويحتل النادي الأهلي بقيادة مديره الفني
وعلى الجانب الآخر يدخل فريق فيتا كلوب تحت قيادة مدربه فلوران إيبانييه، المباراة تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، وهي النتيجة الوحيدة التي ستصب في مصلحته من أجل خطف إحدى بطاقتى التأهل للدور التالي متسلحا بعاملي الأرض والجمهور، وعدم انتظار أي هداية من باقي فرق المجموعة.
ويحتل النادي الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجواياني مارتن لاسارتي، صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مبارتين، والتعادل في مباراة، والهزيمة في أخرى، بينما يحتل فيتا كلوب المركز الأخير برصيد 4 نقاط، بينما يحتل سيمبا التنزاني المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي شبيبة الساورة الجزائري في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.
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