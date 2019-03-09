انت الان تتابع مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ مارس ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص

مارتن لاسارتي

استقر الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة فيتا كلوب الكونغولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ويطمح المارد الأحمر في تحقيق نتيجة إيجابية للوصول للدور ربع النهائي، ويسعى الأهلي للتغلب على العديد من الظروف الصعبة التي تواجه الفريق في الكونغو، وعلى رأسها الإرهاق الذي يعاني منه اللاعبون، فضلا عن الظروف المناخية الصعبة، وأرضية ملعب الشهداء المصنوعة من النجيل الصناعي الذي سيقام عليه المباراة، والذي أكد عدد كبير من اللاعبين والجهاز الفني سوء حالة أرضيته.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني - سعد سمير - أيمن أشرف - علي معلول. خط الوسط : عمرو السولية - كريم وليد "نيدفيد" - ناصر ماهر - رمضان صبحي (حسين الشحات) - جونيور أجاي. خط الهجوم : مروان محسن. ويحتل النادي الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجواياني

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