انت الان تتابع أندية البريميرليج تضغط لفتح تحقيق مع مانشستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٩ مارس ٢٠١٩ - ١١:٤١ ص

مانشستر سيتي

كشفت صحيفة ميرور البريطانية، أن نادي ليفربول يسعى لعرقلة مسيرة مانشستر سيتي، منافسه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، ولكن بحلول من خارج الملعب، علمًا بأن الريدز يحتل المركز الثاني بـ70 نقطة خلف السيتي المتصدر (71 نقطة)، ووفقًا لميرور فإن بعض الملاك الأمريكيين للأندية في البريميرليج مثل ليفربول وكريستال بالاس ضغطوا على الاتحاد الإنجليزي لفتح تحقيق مع مانشستر سيتي، بشأن صفقة التعاقد مع جادون سانشو نجم واتفورد السابق وبروسيا دورتموند الحالي.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أعلن قبل أيام فتح تحقيق مع مانشستر سيتي بشأن مخالفة قانون اللعب المالي النظيف، قبل أن يقرر الاتحاد الإنجليزي التحقيق في مدى صحة إبرام صفقة سانشو، بطرق غير قانونية. كما نشرت صحيفة دير شبيجل الألمانية، أن إيميكا أوباسي، وكيل سانشو في ذلك الوقت، حصل على 200 ألف

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أعلن قبل أيام فتح تحقيق مع مانشستر سيتي بشأن مخالفة قانون اللعب المالي النظيف، قبل أن يقرر الاتحاد الإنجليزي التحقيق في مدى صحة إبرام صفقة سانشو، بطرق غير قانونية.



كما نشرت صحيفة دير شبيجل الألمانية، أن إيميكا أوباسي، وكيل سانشو في ذلك الوقت، حصل على 200 ألف جنيه إسترليني مقابل إتمام الصفقة، وأكدت أنه مذكور في وثائق السيتي، أن هذه الأموال دفعت كرسوم وكيل.



ومن بين الوثائق المسربة بشأن هذه الصفقة، تزعم الصحيفة أنها تمتلك نسخة من خطاب تم إرساله إلى والد سانشو من السيتي، لشرح تفاصيل النقاط المالية الدقيقة في عقد اللاعب الشاب، في الوقت الذي تحظر فيه لوائح الاتحاد الإنجليزي منح مكافآت للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا.