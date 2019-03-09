توتنهام يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام ساوثهامبتون

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لا يقدم توتنهام أفضل نتائجه في الدوري الإنجليزي مؤخرًا، حيث انهزم أمام بيرنلي وتشيلسي وتعادل مع أرسنال، وبات تأهله إلى دوري الأبطال الموسم المقبل مهددًا وبقوة

يرحل توتنهام اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساء، لمواجهة ساوثهامبتون على ملعب سانت ميريز، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018- 2019، ويحتل السبيرز بقيادة المدرب ماوريسيو بوكيتينو المركز الثالث برصيد 61 نقطة، جمعها من خلال الفوز في 20 مباراة والخسارة في 8 مواجهات والتعادل في لقاء وحيد، وبدوره يوجد ساوثهامبتون بقيادة المدرب رالف هازنهاتل في المركز الـ17 برصيد 27 نقطة جمعها من خلال الفوز في 6 مباريات والتعادل في 9 لقاءات وخسارة 14 مواجهة أخرى.

المواجهات المباشرة لم يحقق ساوثهامبتون الفوز في 6 مباريات خاضها على ملعبه أمام توتنهام منذ العودة إلى البريميرليج في عام 2012، حيث تعادل في مبارتين وخسر 4 لقاءات. ولم يخسر توتنهام أمام ساوثهامبتون سوى مباراة واحدة فقط في 13 مواجهة سابقة بينهما في عصر البريميرليج (10 انتصارات وتعادلين)، وأتت تلك الخسارة

المواجهات المباشرة لم يحقق ساوثهامبتون الفوز في 6 مباريات خاضها على ملعبه أمام توتنهام منذ العودة إلى البريميرليج في عام 2012، حيث تعادل في مبارتين وخسر 4 لقاءات. ولم يخسر توتنهام أمام ساوثهامبتون سوى مباراة واحدة فقط في 13 مواجهة سابقة بينهما في عصر البريميرليج (10 انتصارات وتعادلين)، وأتت تلك الخسارة على ملعب وايت هارت لين في شهر مايو من عام 2016، وسجل السبيرز في كل مبارياته السابقة أمام ساوثهامبتون. ساوثهامبتون ساوثهامبتون حقق ساوثهامبتون تحت قيادة مدربه رالف هازنهاتل 3 انتصارات على ملعبه في 7 مباريات، وهو نفس عدد الانتصارات التي حققها الفريق على أرضه في 24 مباراة قبل وصوله. وخسر ساوثهامبتون 3 مباريات من آخر 4 لقاءات خاضها في الدوري، وحقق انتصارا وحيدا كان على حساب فولهام. ويبحث ساوثهامبتون عن تحقيق انتصارين متتاليين في الدوري على ملعبه للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر من عام 2016. وأهدر ساوثهامبتون 20 نقطة هذا الموسم بعد التقدم في نتيجة المباريات، وهو أسوأ سجل بين كل فرق الدوري. وأتى انتصار ساوثهامبتون الوحيد في آخر 34 مباراة بالدوري أمام الستة الكبار، على حساب أرسنال في شهر ديسمبر الماضي على ملعب سانت ميريز. توتنهام توتنهام لم يحقق توتنهام الفوز في 3 مباريات متتالية في الدوري للمرة الأولى منذ أن فشل في تحقيق الانتصار في 4 مباريات متتالية بين شهر نوفمبر وديسمبر من عام 2017. ومر 15 شهرًا على آخر مرة تكبد فيها توتنهام 3 هزائم متتالية خارج ميدانه في الدوري، وهو الرقم السلبي الذي من الممكن أن يتكرر في مباراة اليوم. Advertisements وفي حال حقق توتنهام الانتصار اليوم، فسيكون الفوز رقم 12 هذا الموسم، وبالتالي سيكون الموسم الجاري 2018- 2019 أكثر المواسم التي شهدت تحقيق السبيرز انتصارات خارج ملعبهم منذ موسم 1984- 1985. ولم يسبق أن خسر ماوريسيو بوكيتينو أي مباراة خارج ميدانه أمام فريقه السابق ساوثهامبتون في الدوري، حيث حقق الانتصار في مبارتين والتعادل في مثلهما. وحقق بوكيتينو 19 انتصارا في 54 مباراة خاضها على رأس القيادة الفنية لساوثهامبتون قبل تولي تدريب توتنهام في عام 2014. ويعول السبيرز في مباراة اليوم على خدمات نجم الفريق ومهاجمه هاري كين والذي سجل في 4 مباريات متتالية في الدوري أمام ساوثهامبتون، مسجلًا في تلك المواجهات 6 أهداف، كما سجل المهاجم الإنجليزي في آخر 3 زيارات له لملعب سانت ميريز. تصريحات المدربين تصريحات المدربين رالف هازنهاتل: "أسلوب لعبنا شيء، وحصد النقاط شيء آخر، من المهم الإيمان في نقاط قوتنا، والتي أظهرناها في الجولة السابقة أمام مانشستر يونايتد، بإمكاننا التسجيل أمام تلك الفرق، وبإمكاننا أن نكون فريقًا مزعجًا". ماوريسيو بوكيتينو: "أحب ساوثهامبتون، فالوقت الذي قضيته هناك كان تجربة رائعة استمتعت بها كثيرًا، بكيت كثيرًا عند رحيلي وكذلك أسرتي، كانت تلك واحدة من أهم الفترات في حياتي وفي حياة أسرتي، عليك أن تغير حياتك وأن تواصل المسيرة، ولكني لا أزال أحب ساوثهامبتون، نعم أرغب في التغلب عليهم في مباراة اليوم، ولكني أتمنى لهم الأفضل دائمًا". وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي: وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي: كريستال بالاس X برايتون الساعة 2:30 ظهرًا. ليستر سيتي X فولهام الساعة 5:00 مساء. نيوكاسل يونايتد X إيفرتون الساعة 5:00 مساء. كارديف سيتي X وست هام يونايتد الساعة 5:00 مساء. هيدرسفيلد تاون X بورنموث الساعة 5:00 مساء. مانشستر سيتي X واتفورد الساعة 7:30 مساء.

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