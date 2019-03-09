الامارات | الاسباني خوزيه جارسيا محاضرا لدورة كيفية التجهيز العلمي لبطولات بناء الاجسام

شكرا لقرائتكم خبر عن الاسباني خوزيه جارسيا محاضرا لدورة كيفية التجهيز العلمي لبطولات بناء الاجسام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اكاديمية دبي للاتحاد الدولي لبناء الاجسام الموعد الرسمي لدورة كيفية التجهيز للبطولات بأسلوب علمي بحيث يتم تنظيمها في دبي خلال الفترة من 28-30 مارس الحالي والتي تنظم لاول مرة في دولة الامارات العربية المتحدة واي من دول منطقة الشرق الاوسط وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي لبناء الاجسام الاسباني روفائيل سانتوغا لاهمية الدورة في تطوير ثقافة ممارسة رياضة بناء الاجسام.

وفِي هذا السياق قال رئيس مجلس ادارة الاكاديمية العقيد (م) عبد الكريم محمد سعيد للامارات اليوم ( انه سيتم انتداب المحاضر الدولي ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأوربي الاسباني خوزيه جارسيا لالقاء المحاضرات وستقام الدورة في منطقة الميناء في بر دبي على هامش اقامة بطولة دبي مصل شو للمحترفين والتي تحظى بمشاركة بارزة لافضل اللاعبين الدوليين وستتضمن محاضرات قيمة تساهم بتطوير مستوى اللاعبين المحترفين على اتباع الوسائل الصحيحة والحديثة اثناء الاستعداد للبطولات الدولية وتأثير ذلك في تعزيز فرص الفوز بالمراكز المتقدمة.

وحث رئيس الاكاديمية اللاعبين والمدربين وإداريي بناء الاجسام في دولة الامارات العربية المتحدة والدول المجاورة الاستفادة من فرصة اقامة الدورة لاهميتها والاستفادة من الخبرة المتراكمة للخبير والمحاضر الدولي الاسباني خوزيه جارسيا لما يمكن ان تساهم بتنمية الفكر التدريبي للاعبين وتمهد لنقلة نوعية في ثقافة ممارسة اللعبة.