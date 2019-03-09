شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يعلن غيابات الفريق أمام سموحة بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أكرم عبدالعزيز، عضو الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن أسامة إبراهيم الظهير الأيمن للفريق، يعاني من مزق بالعضلة الخلفية، مشيرا إلى أن نسبة لحاقه بلقاء سموحة لا تتعدى نسبة الـ10%.

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ويلتقى الدراويش منافسه سموحة الثلاثاء المقبل، باستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الدوري الممتاز المصري.

وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للإسماعيلي: «عماد حمدي لاعب الارتكاز يعاني من شد بالعضلة الخلفية وجاري تجهيزه للمباراة فيما تعرض الصاعد محمد الضرف لشد عصبي».

وأتم حديثه قائلا: «محمود متولي مدافع الفريق سيخضع لاختبار طبى لتحديد موقفه النهائي من مواجهة الفريق السكندري، فيما لا يعاني طارق طه الظهير الأيسر من أية إصابات وموقف مشاركته حسب رؤية المدير الفني».