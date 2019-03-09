شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي» يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية أخيرة مع لاعبيه في الثانية والنصف من عصر اليوم السبت.
ويحدد لاسارتي خلال محاضرة اليوم طريقة اللعب والتشكيل الذي سيخوض به مباراة فيتا كلوب الكونغولي، التي تقام في السادسة مساء اليوم، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وكان لاسارتي قد عقد محاضرة بالفيديو مع لاعبيه في تمام الساعة العاشرة مساء أمس، عرض خلالها مجموعة لقطات لفريق فيتا كلوب؛ لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق الكونغولي، وشرح المهام المكلف بها كل لاعب وفقا لخطة المباراة.
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