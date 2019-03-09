شكرا لقرائتكم خبر عن «عاشور» و«نجيب» يشاركان في مران الغائبين عن مواجهة الأهلي وفيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك حسام عاشور ومحمد نجيب، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الغائبين عن مباراة فيتا كلوب الكونغولي، والذي أقيم اليوم السبت، على ملعب التتش.

Advertisements

وشارك نجيب، في المران البدني، وتدريبات الكرة، فيما شارك عاشور، في جزء كبير من المران، وذلك في خطوة جديدة لهما للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأدى الغائبون عن مباراة فيتا كلوب تدريباتهم اليوم تحت اشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل، وحسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال، وشارك في المران جيرالدو وباسم على وصالح جمعة ومحمد شريف وأحمد علاء.

واشتمل المران على جانب بدني خفيف، وتدريبات الكرة، لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة.