شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يهنئ حسام عاشور بعيد ميلاده ويبرز أرقامه القياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب هنأ الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على موقع «تويتر»، حسام عاشور، لاعب وسط الأهلي، بعيد ميلاده الـ33. ونشر «فيفا» صورة لنجم الأهلي، وأرفقها بتعليقًا أبرز خلاله عدد من الأرقام القياسية التي حققها اللاعب. وكتب «فيفا»: «تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد للقائد حسام عاشور، الذي يتم 33 سنة اليوم.. أكثر من 500 مباراة وأكثر من حقق بطولات مع النادي الأهلي، وصاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الملعوبة في كأس العالم للأندية FIFA والفائز فيها بالميدالية البرونزية.. كل عام وأنت بخير كابتن حسام».

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