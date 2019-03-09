شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يؤكد جاهزية هشام محمد لمواجهة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية هشام محمد لاعب وسط الفريق لمباراة اليوم أمام فيتا كلوب الكونغولي، التي تقام في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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وقال طبيب الأهلي إن هشام لم يشارك في مران الفريق الجماعي أمس الجمعة؛ بسبب شكواه من آلام في باطن الركبة.

وأضاف أن شكوى اللاعب قد تكون ناتجة عن التدريب في اليوم الأول على أرضية الملعب الصلبة والمغطاة بالترتان.

وأوضح محمود، أن هشام محمد خاض تدريبات بدنية وتأهيلية منفردة في «الجيم» أمس واليوم؛ لتجهيزه لمباراة اليوم والمشاركة بشكل طبيعي وفقا لرؤية الجهاز الفني.