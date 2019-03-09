شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواصل تدريباته دون راحة استعدادًا لمواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بقيادة المدير الفني البجيكي، سيدومير يانوفيسكي، إقامة مران استشفائى للأساسيين اليوم السبت، بينما سيخوض البدلاء التدريبات بشكل طبيعي.

ويستعد الدراويش لمواجهة سموحة الثلاثاء المقبل، باستاد برج العرب ضمن منافسات الدوري الممتاز المصري.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الإسماعيلي، معسكر الإسكندرية عقب لقاء سموحة بـ24 ساعة إلى تونس، لملاقاة نادي الأفريقي، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي ودع الدراويش منافستها مساء أمس، بشكل رسمي بالتعادل مع مازيمبي، ليصبح لقاء الأفريقي تحصيل حاصل.