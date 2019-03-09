شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق يحتج على الحكم البولندي «توماس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

رفعت إدارة نادي الاتفاق برئاسة خالد الدبل، مذكرة احتجاج إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد قرارات الحكم البولندي توماس ميسيال الذي أدار مباراة الفريق أمام نظيره النصر، والتي خسرها الفريق الاتفاقي ( 3-2 ) ضمن الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Advertisements

وطالبت إدارة نادي الاتفاق بإسناد مباريات الفريق المقبلة لطواقم تحكيمية أجنبية من أصحاب الكفاءة التحكيمية، خصوصا وأن المباريات القادمة سوف تشهد إثارة وندية بين جميع فرق الدوري.

من جهته، أبدى مدير المركز الإعلامي بنادي الاتفاق خالد الناصر، استياءه من التحكيم، مؤكدا أن إدارة ناديه تقدمت باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة على حكم المباراة البولندي، بسبب «أخطائه التحكيمية الفادحة».

وقال الناصر: «تقدمنا بخطاب واضح وصريح للاتحاد السعودي لكرة القدم وكذلك لرئيس لجنة الحكام في اختيارها لهذا الحكم في هذا الوقت المهم والحساس، فهذا الحكم غير معروف ولا نعرف كيف تم اختياره لقيادة المباراة تحكيميا، وجميع المحللين التحكميين اتفقوا على عدم صحة الهدف الثالث لفريق النصر، وعلى الرغم من رجوع الحكم لتقنية الفار، إلا أنه احتسب الهدف، بالإضافة إلى أنه استفز لاعبينا طوال المباراة بقراراته الخاطئة».