سيرينا ويليامز تصعد لثالث أدوار بطولة إنديان ويلز

تمكنت الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز من هزيمة البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، بعد مباراة صعبة ومتكافئة، لتتأهل إلى ثالث أدوار بطولة إنديان ويلز، حيث تلتقي بالإسبانية جاربيني موجوروزا.

وتغلبت سيرينا المصنفة الأولى عالميا سابقا والعاشرة حاليا، على أزارينكا، المصنفة الـ48 عالميا، بنتيجة 7-5 و6-3 في ساعتين وسبع دقائق.

وقالت أزارينكا عقب اللقاء “خوض مباراة مثل هذه في اليوم العالمي للمرأة كان أمرا رائعا حقا”.

وتواجه سيرينا في الدور الثالث الإسبانية موجوروزا، المصنفة الـ20 عالميا، والتي تغلبت بدورها على الأمريكية لورين ديفيز بواقع 6-1 و6-3 في ساعة و35 دقيقة.

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