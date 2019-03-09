شكرا لقرائتكم العميد يُحذر لاعبي سموحة: إياكم والسهر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفع حسام حسن المدير الفني لسموحة درجة الاستنفار داخل الفريق السكندري قبل مواجهة الإسماعيلي الثلاثاء المقبل ، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدوري العام وهى المباراة الاولى للفريق السكندرى تحت قيادة العميد .

ورفض حسام حسن إظهار ملامح التشكيل الأساسي الذي يخوض مواجهة الدراويش لتحفيز كل اللاعبين لتقديم كل ما لديهم، من أجل نيل ثقة العميد وجهازه المعاون، خاصة بعد إعلان الجهاز الفني رفض الارتكان الى ما كان يحدث فى المباريات الماضية، والاستعانة بنفس التشكيلات، مؤكداً أن التدريبات هى أساس اختيارات المجموعة الأساسية فى الفترة المقبلة وهى ما ستحدد اللاعبين الذين سيتم استبعادهم وخروجهم من الحسابات.

وجدد حسام حسن تحذيره للاعبين فيما يخص جزئية السهر، متوعداً المخالفين بعقوبات صارمة سواء على المستوى الإدارى أو الفني بعد تحديد 50 الف جنيه كعقوبة على السهر ،بالإضافة للاستبعاد التام من الحسابات الفنية فى المباريات المقبلة.