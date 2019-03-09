شكرا لقرائتكم 30 مليون يورو سبب فشل انتقال تريزيجيه إلي جالطة سراى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية تركية، أن نادي قاسم باشا اشترط الحصول على 30 مليون يورو نظير الموافقة على رحيل محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر لصفوف جالطة سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ذكرت صحيفة "الصباح"، أن نادي جالطة سراي كان يسعى للحصول على خدمات محمود تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعدما تعاقد مع السنغالي مباي دياني قادماً من قاسم باشا، لتدعيم صفوف الفريق.

وأضافت الصحيفة أن رغبة جالطة سراي فى ضم الثنائي الأكثر نجاحاً في تركيا اصطدمت بمطالب قاسم باشا الذي اشترط الحصول على 30 مليون يورو نظير الموافقة على رحيل محمود تريزيجيه.

وإنتقل مباي دياني لصفوف جالطة سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة كلفت خزينة النادي نحو 10 ملايين يورو.