شكرا لقرائتكم 30 مليون يورو سبب فشل انتقال تريزيجيه إلي جالطة سراى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية تركية، أن نادي قاسم باشا اشترط الحصول على 30 مليون يورو نظير الموافقة على رحيل محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر لصفوف جالطة سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
ذكرت صحيفة "الصباح"، أن نادي جالطة سراي كان يسعى للحصول على خدمات محمود تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعدما تعاقد مع السنغالي مباي دياني قادماً من قاسم باشا، لتدعيم صفوف الفريق.
وأضافت الصحيفة أن رغبة جالطة سراي فى ضم الثنائي الأكثر نجاحاً في تركيا اصطدمت بمطالب قاسم باشا الذي اشترط الحصول على 30 مليون يورو نظير الموافقة على رحيل محمود تريزيجيه.
وإنتقل مباي دياني لصفوف جالطة سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة كلفت خزينة النادي نحو 10 ملايين يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر 30 مليون يورو سبب فشل انتقال تريزيجيه إلي جالطة سراى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.