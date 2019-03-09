شكرا لقرائتكم وكيله: جاريث بيل لن يرحل..لا أحد يستطيع دفع 750 ألف يورو أسبوعياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد بشكل نهائي استمرار جاريث بيل نجم ريال مدريد مع الفريق حتى نهاية عقده على الأقل في يونيو 2022. قال جوناثان بارنيت وكيل جاريث بيل فى تصريحات لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن اللاعب الويلزي لن يغادر ريال مدريد، لأنه لا يوجد نادي في العالم يمكنه تحمل راتبه الأسبوعي والذي يصل إلى 750 ألف يورو قبل خصم الضرائب. وأوضح وكيل جاريث بيل أن سعر نجم ريال مدريد حاليًا يصل إلى 175 مليون يورو إذا أراد أى فريق ضمه، وبالتالي سيكون هناك صعوبة في رحيله عن ريال مدريد، خاصة أنه أكثر لاعب يتلقى أموالا من النادي وصاحب أكبر راتب بين كل زملائه.

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