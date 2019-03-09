شكرا لقرائتكم رغم إعلانه عدم مواجهة المقاولون .. الزمالك يسافر للجزائر الجمعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو الزمالك، التاسعة من صباح الجمعة القادمة، موعداً للسفر إلى الجزائر لمواجهة نصر حسين داى الجزائرى، المقرر لها يوم 17 من شهر مارس الجارى، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

كان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قد أعلن فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الزمالك اليوم خلال الساعات الماضية إن فريقه سينهى مباراة جورماهيا الكينى التى ستقام غداً الأحد فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية ثم سيتوجه إلى الجزائر لخوض مواجهة نصر حسين داى ولن يخوض مباراة المقاولون العرب التى ستقام الخميس المقبل فى بطولة الدورى الممتاز.

من المنتظر أن يخاطب مسئولو الزمالك، اتحاد الكرة، بشأن الأمر خلال الساعات المقبلة، بعدما تم الاتفاق من قبل بين إدارة النادى الأبيض ونظرائهم فى المقاولون العرب على تأجيل المباراة من 13 مارس الجارى إلى 14 مارس الجارى بسبب مباريات الفريق الأبيض الإفريقية وهو ما وافقت عليه لجنة المسابقات باتحاد الكرة قبل أن يُعلن رئيس القلعة البيضاء فى تصريحاته التليفزيونية عن رفضه خوض مباراة المقاولون بسبب مصير الفريق فى البطولة الأفريقية.