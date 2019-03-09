شكرا لقرائتكم مانى يفوز بجائزة أجمل هدف فى فبراير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، فوز النجم السنغالي ساديو ماني بجائزة أجمل أهداف النادي عن شهر فبراير الماضي.

وسجل ساديو ماني هدفاً رائعاً بـ"الكعب"، في فوز ليفربول على واتفورد بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

كان نادي ليفربول أعلن في وقت سابق، فوز المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، بجائزة أفضل لاعب في النادي الإنجليزي عن شهر فبراير الماضي.

وخاض فان ديك 4 مباريات مع ليفربول خلال شهر فبراير الماضي، سجل خلالها "هدفين"، وساهم في الحفاظ على نظافة شباك الفريق في ثلاث مباريات.