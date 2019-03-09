شكرا لقرائتكم ترتيب هدافى الدورى الانجليزى قبل الجولة 30... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم، السبت، منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث يلتقي مانشستر سيتي مع واتفورد، وساوثهامبتون مع توتنهام، وكريستال بالاس مع برايتون ونيوكاسل يونايتد مع إيفرتون، وليستر سيتى مع فولهام، وهدرسفيلد تاون مع بورنموث، وكارديف سيتى مع وست هام يونايتد.

ويتصدر سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي قائمة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 18 هدفاً، متفوقاً بفارق هدف وحيد على محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول صاحب المركز الثاني.

ويتقاسم أوباميانج لاعب أرسنال وهاري كين قائد توتنهام المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفاً، بينما يحتل ساديو ماني نجم ليفربول المركز الرابع برصيد 14 هدفاً.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الانجليزي..