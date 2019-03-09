شكرا لقرائتكم حالة وفاة تُقرّب السعيد من قيادة هجوم الزمالك أمام جورماهيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارتفعت أسهم عمر السعيد مهاجم الزمالك فى قيادة هجوم فريقه، خلال مواجهة جورماهيا الكيني المقرر اقامتها غداً الأحد على استاد برج العرب، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويغيب المهاجم الأساسي المغربي خالد بوطيب عن مواجهة جورماهيا، بعدما سافر لبلاده ، لحضور مراسم دفن والده.

ويحتل الزمالك قبل مواجهة جورماهيا بالمجموعة الرابعة، المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف نصر حسين داى الجزائرى المتصدر برصيد 7 نقاط وجورماهيا الكينى صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط وأخيراً يأتى بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.