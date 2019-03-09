شكرا لقرائتكم تفتيش الكاف يحسم ملاعب أمم إفريقيا منتصف مارس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تصل غدا الأحد، لجنة تفتيش من الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، إلى القاهرة لمعاينة الملاعب المرشحة لإستضافة بطولة أمم افريقيا، تمهيدا لحسم الملاعب الستة النهائية للبطولة يوم 15 مارس الجارى.
ورشح اتحاد الكرة 10 ملاعب لإستضافة البطولة على أن يتم حسم الملاعب الستة النهائية بعد التفتيش على الملاعب ومعاينة أعمال الصيانة.
يذكر ان بطولة أمم أفريقيا التي تقام في مصر تشهد نظام جديد وهو مشاركة 24 منتخب مقسمة علي 6 مجموعات بدلا من النظام القديم وهو مشاركة 16 فريق منقسمين علي 4 مجموعات فقط.
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