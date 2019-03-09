شكرا لقرائتكم هل ينجح برشلونة في تجديد عقد ميسى ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي برشلونة، تستعد لتجديد عقد ليونيل ميسي الذي ينتهي في صيف 2021، للانتهاء من هذا الملف قبل معركة انتخابات رئاسة النادي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن إدارة النادي تسعى لتجديد عقد ميسي مجددًا لينتهي في 2023 بدلا من 2021، حيث ستجرى انتخابات الرئاسة في العام الذي ينتهي فيه عقد نجم برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الحالي والذى سينافس فى انتخابات 2021 أيضا يتمسك باستمرار ميسي وإنهاء فترته الرئاسية بضمان تواجد أفضل لاعب في التاريخ لمدة عامين على الأقل.

وأوضحت موندو ديبورتيفو أن ميسي سيشارك بالتأكيد في كأس العالم 2022 وسيكون في الـ35 من عمره وتسعى الإدارة لضمان استمراره ليكون في نادي القمة كمكافأة له على إخلاصه خاصة وأنه يتلقى عروضًا مغرية باستمرار لكنه يرفضها جميعًا من أجل برشلونة.





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إنريكي يعترف بوجود أزمة مع ميسي

اعترف لويس إنريكي المدير الفني لفريق برشلونة السابق ومنتخب إسبانيا الحالي، بتوتر علاقته مع ليونيل ميسي خلال موسمه الأول مع النادي.

وقال إنريكي في تصريحات لـ"راديو كتالونيا": "بالتأكيد علاقتنا توترت لبعض الوقت ولم أكن أقصد أن أكون في هذا الموقف، لا أريد أن أتحدث عن ذلك، دعونا نتحدث عن معجزات ليو."

وكان إنريكي قد قرر ابقاء ميسي على مقاعد البدلاء أمام ريال سوسيداد في يناير 2015 بعدما عاد من الأرجنتين متأخرًا عقب عطلة أعياد الميلاد التي حصل عليها، وخسر برشلونة وقتها بهدف دون رد.

وأضاف إنريكي: "الأجواء كانت مشحونة ورغم ذلك هدأت العاصفة وعادت الأوضاع إلى طبيعتها مرة أخرى."

وعن أسباب رحيله عن برشلونة بعد 3 مواسم فقط قال إنريكي: "الضغوطات كانت كبيرة، وأخبرت إدارة النادي أن عليهم البحث عن بديل، فلم يعد لدي المزيد من الطاقة للاستمرار في برشلونة."

ونجح إنريكي في تحقيق الثلاثية في 2015 بعد موسمه الأول مع برشلونة.