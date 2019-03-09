شكرا لقرائتكم ترتيب مجموعة الأهلى قبل مواجهة فيتا كلوب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل الأهلى فى السادسة مساء اليوم السبت ضيفاً ثقيلا على منافسه فيتا كلوب من جمهورية الكونغو ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة في دوري الأبطال برصيد 7 نقاط، لكنه لا يتقدم سوى بـ 3 نقاط على فيتا كلوب رابع الترتيب، لذا تبدو كل الخيارات مفتوحة للتأهل.

ويعيش الأهلي حالة من التألق على المستوى المحلي، وفاز في آخر 9 مباريات لينعش آماله في المنافسة على الدوري، لكنه في المقابل يعاني خارج أرضه في أفريقيا.

وخسر الأهلي مرتين، وتعادل مرة واحدة في 3 مباريات خارج أرضه في دوري الأبطال كان آخرها الخسارة 0/1 أمام سيمبا التنزاني الشهر الماضي رغم الفوز قبلها بأيام على الفريق ذاته 5/0 في برج العرب .

ولعب الأهلى فى دوري أبطال أفريقيا 268 مباراة حقق الفوز فى 132 لقاء وتعادل فى 77 وخسر 59 مواجهة وسجل لاعبيه 406 هدف وتلقت شباكه 209 هدف .

وإجمالا لعب الأهلى 348 مباراة فى بطولات أفريقيا للأندية فاز فى 175 لقاء وتعادل فى 93 وخسر 80 مواجهة وسجل لاعبيه 519 هدف وتلقت شباكه 267 هدف .