شكرا لقرائتكم تعرف على موعد عودة الأهلى من الكونغو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغادر بعثة الأهلي برئاسة طارق قنديل، الكونغو في الواحدة والنصف ظهر غد الأحد في طريقها إلى القاهرة، وتطير البعثة من مطار كينشاسا في رحلة تستغرق ٤ ساعات إلى أديس أبابا للترانزيت ساعتين قبل العودة إلى القاهرة في الثانية من صباح يوم الاثنين حيث أن الرحلة بالكامل ستستغرق 13 ساعة.

ويواجه الأهلي فريق فيتا كلوب الكونغولي في السادسة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة على ملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.