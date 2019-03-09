شكرا لقرائتكم طبيب الإسماعيلى يوضح إصابة أسامة ابراهيم وعماد حمدى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور أكرم عبد العزيز عضو الجهاز الطبى للإسماعيلى أن أسامة إبراهيم الظهير الأيمن للفريق يعانى من مزق بالعضلة الخلفية ، مشيرا إلى أن نسبة لحاقه باللقاء لا تتعدى 10%. ويلتقى الدراويش منافسه سموحة الثلاثاء المقبل باستاد الجيش فى برج العرب بالاسكندرية فى إطار منافسات الدورى المحلى. وأضاف عبدالعزيز :”عماد حمدى لاعب الارتكاز يعانى من شد بالعضلة الخلفية وجارى تجهيزه للمباراة فيما تعرض الصاعد محمد الضرف لشد عصبى “. وأتم حديثه قائلا :”محمود متولى مدافع الفريق سيخضع لاختبار طبى لتحديد موقفه النهائى من مواجهة الفريق السكندرى ، فيما لا يعانى طارق طه الظهير الأيسر من أية اصابات وموقف مشاركته حسب رؤية المدير الفنى”.

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