شكرا لقرائتكم عودة علاقة راموس ورونالدو بعد خلاف قائد ريال مدريد مع بيريز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عادت العلاقة بين كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس الايطالي مع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني إلى طبيعتها حسبما ذكرت صحيفة "آس" الاسبانية

وقالت الصحيفة أن كريستيانو رونالدو متابعة زميله السابق في ريال مدريد، وقائد الميرنجي الحالي، سيرجيو راموس عبر موقع "إنستجرام"، بعدما سبق وأن ألغى متابعة حسابات ريال مدريد الرسمية، وعدد من زملائه السابقين، أهمهم راموس وداني كارفاخال من مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أعقاب رحيله عن صفوف ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة مدوية الصيف الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن كريستيانو رونالدو أعاد متابعة راموس عبر موقع "انستجرام"، بعد ساعات قليلة من إنتشار خبر الخلاف الذي نشب بين سيرجيو راموس ورئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، في أعقاب خروج الفريق الملكي من مسابقة دوري ابطال اوروبا أمام أياكس أمستردام الهولندي.

وحمل راموس، رئيس الريال مسئولية خروج الفريق من الموسم الحالى ببطولة وحيدة وهى بطولة كأس العالم للأندية التى توج بها فى دولة الإمارات ديسمبر الماضى، واتهمه بالتقاعس عن تدعيم صفوف الفريق بالصفقات، والموافقة على رحيل العديد من اللاعبين، أبرزهم النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو.

وتحدثت الصحيفة أن متابعة كريستيانو رونالدو لحساب راموس في هذا التوقيت وبعد خلاف استمر 6 أشهر بين الطرفين، يعكس حجم الخلاف الذي نشب بين النجم البرتغالي وبيريز.