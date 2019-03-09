شكرا لقرائتكم عاشور يتقرب من العودة لمباريات الاهلي ..إعراف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك حسام عاشور ومحمد نجيب، لاعبا الأهلى في مران الغائبين عن مباراة فيتا كلوب الكونغولي، والذي أقيم اليوم على ملعب التتش، وشارك نجيب، في المران البدني، وتدريبات الكرة، فيما شارك عاشور، في جزء كبير من المران، وذلك في خطوة جديدة لهما للعودة من جديد الى المشاركة في التدريبات الجماعية. وأدى الغائبون عن مباراة فيتا كلوب تدريباتهم اليوم تحت اشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل ، وحسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال، وشارك في المران جيرالدو وباسم علي وصالح جمعة ومحمد شريف وأحمد علاء، واشتمل المران على جانب بدني خفيف، وتدريبات الكرة، لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة.

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