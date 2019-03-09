الزمالك بالأبيض وجورماهيا بالأخضر في موقعة برج العرب غداً...

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جدة - عمرو شويل تقرر ظهور فريق الزمالك بزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض" في مباراته غدا أمام جورماهيا الكيني في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، ويرتدي حارس الزمالك طاقم باللون الأزرق. ومن المقرر أن يرتدي بطل كينيا زيه باللون الأخضر في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأحمر. ويحتل الزمالك قبل مواجهة جورماهيا بالمجموعة الرابعة، المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف نصر حسين داى الجزائرى المتصدر برصيد 7 نقاط وجورماهيا الكينى صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط و يأتى بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط

الاجتماع الفنى للاهلى

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