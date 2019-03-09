شكرا لقرائتكم تعرف على موعد تحرك الأهلي لملعب الشهداء ومحاضرة لاسارتي قبل لقاء فيتا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يتحرك فريق الأهلي إلى ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا في تمام الساعة الثالثة بتوقيت الكونغو الرابعة بتوقيت القاهرة عصر اليوم السبت، لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في تمام السادسة بتوقيت القاهرة ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وكان الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفيتا كلوب أمس قد تحدد خلاله ضرورة وجود الفريقين قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف، وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، التحرك مبكرا لملعب المباراة لتفادي الزحام المروري والتكدس في الطريق المؤدي لملعب المباراة بشكل يومي.
ويبتعد ملعب الشهداء الذي تقام عليه مباراة الأهلي وفيتا كلوب مسافة ٣٥ دقيقة عن فندق إقامة الأهلي في كينشاسا.
ويعقد مارتن لاسارتي المدير الفني محاضرة فنية أخيرة مع لاعبيه في الثانية والنصف ويحدد لاسارتي خلال محاضرة اليوم طريقة اللعب والتشكيل الذي سيخوض به المباراة.
وكان لاسارتي قد عقد محاضرة بالفيديو مع لاعبيه في تمام الساعة العاشرة مساء أمس، عرض خلالها مجموعة لقطات لفريق فيتا كلوب؛ لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق الكونغولي، وشرح المهام المكلف بها كل لاعب وفقا لخطة المباراة .
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