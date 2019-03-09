شكرا لقرائتكم فيفا يتغزّل في حسام عاشور على شرف عيد الميلاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفلت صفحة الاتحاد الدولى الفيفا عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعيد ميلاد حسام عاشور قائد النادى الاهلى . وكتبت الصفحة : "تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد للقائد حسام عاشور الذي يتم 33 سنة اليوم ! أكثر من 500 مباراة وأكثر من حقق بطولات مع النادي الاهلى وصاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الملعوبة في كأس العالم للأندية FIFA والفائز فيها بالميدالية البرونزية.. كل عام وانت بخير كابتن حسام"

فيفا وعاشور

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