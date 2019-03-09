شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تفتيش من الكاف تصل غداً لحسم الملاعب النهائية لبطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل غدا، الأحد، لجنة تفتيش من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إلى القاهرة لمعاينة الملاعب المرشحة لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2019، تمهيداً لحسم الملاعب الستة النهائية للبطولة يوم 15 مارس الجارى.
ورشح اتحاد الكرة 10 ملاعب لاستضافة البطولة على أن يتم حسم الملاعب الستة النهائية بعد التفتيش على الملاعب ومعاينة أعمال الصيانة.
يذكر أن بطولة أمم أفريقيا التى تقام فى مصر تشهد نظاما جديدا وهو مشاركة 24 منتخبا مقسمة على 6 مجموعات بدلا من النظام القديم وهو مشاركة 16 فريقا مقسمة على 4 مجموعات فقط.
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