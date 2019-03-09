شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلى يعلن موقف المصابين من موقعة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أكرم عبد العزيز عضو الجهاز الطبى للإسماعيلى إن أسامة إبراهيم الظهير الأيمن للفريق يعانى من مزق بالعضلة الخلفية، مشيرا إلى أن نسبة لحاقه باللقاء لا تتعدى 10%.

ويلتقى الدراويش منافسه سموحة الثلاثاء المقبل باستاد الجيش فى برج العرب بالإسكندرية فى إطار منافسات الدورى المحلى.

وأضاف عبد العزيز "عماد حمدى لاعب الارتكاز يعانى من شد بالعضلة الخلفية، وجارى تجهيزه للمباراة، فيما تعرض الصاعد محمد الضرف لشد عصبى".

وأتم حديثه قائلا "محمود متولى مدافع الفريق سيخضع لاختبار طبى لتحديد موقفه النهائى من مواجهة الفريق السكندرى، فيما لا يعانى طارق طه الظهير الأيسر من أى إصابات وموقف مشاركته حسب رؤية المدير الفنى".