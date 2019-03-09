الزمالك يرتدى زيه التقليدى فى مواجهة جورماهيا بالكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتدى الزمالك زيه التقليدى فى مواجهة جورماهيا الكينى، فى المباراة المقرر انطلاقها فى التاسعة مساء غد، الأحد، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وتقرر ظهور الزمالك باللون الأبيض وهو زيه التقليدى سواء "قميص أو شورت"، فى مباراته غداً أمام جورماهيا على أن يرتدى حارس مرماه طاقم باللون الأزرق، بينما يرتدى الفريق الكينى زيه باللون الأخضر فى حين يرتدى حارس المرمى زيه باللون الأحمر ويعقد الاجتماع الفنى للمباراة فى السادسة من مساء اليوم.

ويحتل الزمالك قبل مواجهة جورماهيا بالمجموعة الرابعة المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف نصر حسين داى الجزائرى المتصدر برصيد 7 نقاط وجورماهيا الكينى صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط ويأتى بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.