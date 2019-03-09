شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعود للقاهرة الاثنين بعد مواجهة فيتا كلوب فى رحلة تستغرق 13 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى برئاسة طارق قنديل، الكونغو فى الواحدة والنصف ظهر غد الأحد فى طريقها إلى القاهرة، وتطير البعثة من مطار كينشاسا فى رحلة تستغرق 4 ساعات إلى أديس أبابا للترانزيت ساعتين قبل العودة إلى القاهرة فى الثانية من صباح يوم الاثنين، حيث إن الرحلة بالكامل ستستغرق 13 ساعة.

ويواجه الأهلى فريق فيتا كلوب الكونغولى فى السادسة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة على ملعب الشهداء فى العاصمة الكونغولية كينشاسا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.