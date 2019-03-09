شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا يحتفل بعيد ميلاد قائد الأهلى حسام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت صفحة الاتحاد الدولى الفيفا على تويتر بعيد ميلاد حسام عاشور قائد النادى الأهلى.

وكتبت صفحة الفيفا، "تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد للقائد حسام عاشور الذى يتم 33 سنة اليوم! أكثر من 500 مباراة وأكثر من حقق بطولات مع النادى الأهلى وصاحب الرقم القياسى فى عدد المباريات الملعوبة فى كأس العالم للأندية FIFA والفائز فيها بالميدالية البرونزية.. كل عام وأنت بخير كابتن حسام".



الفيفا يحتفل بعيد ميلاد قائد الاهلى

ويحتفل حسام عاشور، اليوم السبت، بعيد ميلاده الثالث والثلاثين، لاسيما أنه من مواليد 9 مارس 1986.

"قلب الأسد" طوال مسيرته الكروية لم يلعب لغير الأهلى، وشارك فى أكثر من 500 مباراة، واتفق جميع المدربين الذين تعاقبوا على قيادة القلعة الحمراء على الثقة فيه والدفع به أساسيا،