شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحدث عن الصعوبات والانضباط قبل مواجهة فيتا فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى ورئيس بعثة الفريق فى الكونغو، على صعوبة مباراة الأهلى وفيتا كلوب الكونغولى، التى تقام فى السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، فى ظل الأجواء المحيطة بالمباراة من إرهاق رحلة السفر الطويلة والمناخ الحار والرطوبة العالية، والتواجد الجماهيرى المنتظر حضوره بكثافة لمؤازرة الفريق الكونغولى الذى يؤدى بقوة وشراسة على ملعبه ويعرف كيف يتعامل مع أرضية الملعب المغطاة بالترتان.

وأكد قنديل ثقته الكاملة فى تقديم الأهلى مباراة كبيرة والتغلب على كل الظروف المحيطة باللقاء، موضحاً أن بعثة الأهلى ــ كعادتها دائما ــ تعيش فى حالة من الانضباط الشديد منذ وصولها الكونغو وحتى الآن، وأن هناك حالة من التركيز لدى جميع اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى .

وأشار عضو مجلس إدارة النادى الأهلى إلى أن هذه الحالة تدعو للتفاؤل، ويبقى عامل التوفيق الذى يتمنى الجميع أن يكون حليفاً للأهلى اليوم هو المهم، من أجل تقديم مباراة كبيرة أمام فيتا كلوب، وتحقيق أهداف المرحلة الحالية لضمان بطاقة الصعود إلى دور الثمانية وتكملة المشوار الأفريقى بنجاح لإسعاد جماهير الأهلي.