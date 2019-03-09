شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسهم عمر السعيد لقيادة هجوم الزمالك أمام جورماهيا فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسهم عمر السعيد، مهاجم الزمالك، فى قيادة هجوم فريقه خلال مواجهة جورماهيا الكيني المقرر إقامتها غداً، الأحد، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية. ويغيب المهاجم الأساسي المغربى خالد بوطيب عن مواجهة جورماهيا بعدما سافر لبلاده لحضور مراسم دفن والده. ويحتل الزمالك قبل مواجهة جورماهيا بالمجموعة الرابعة المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف نصر حسين داى الجزائرى المتصدر برصيد 7 نقاط وجورماهيا الكينى صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط، وأخيراً يأتى بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

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