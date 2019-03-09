شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يحاضر لاعبى الأهلى قبل مواجهة فيتا كلوب فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلى، محاضرة فنية أخيرة مع لاعبيه فى الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، ويحدد خلالها طريقة اللعب والتشكيل الذى سيخوض به مباراة فيتا كلوب الكونغولى التى تقام فى السادسة مساء اليوم، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وكان لاسارتي قد عقد محاضرة بالفيديو مع لاعبيه فى العاشرة مساء أمس، عرض خلالها مجموعة لقطات لفريق فيتا كلوب؛ لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق الكونغولي، وشرح المهام المكلف بها كل لاعب وفقا لخطة المباراة .
كانت هذه تفاصيل خبر لاسارتي يحاضر لاعبى الأهلى قبل مواجهة فيتا كلوب فى دورى أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.