شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يحاضر لاعبى الأهلى قبل مواجهة فيتا كلوب فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلى، محاضرة فنية أخيرة مع لاعبيه فى الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، ويحدد خلالها طريقة اللعب والتشكيل الذى سيخوض به مباراة فيتا كلوب الكونغولى التى تقام فى السادسة مساء اليوم، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان لاسارتي قد عقد محاضرة بالفيديو مع لاعبيه فى العاشرة مساء أمس، عرض خلالها مجموعة لقطات لفريق فيتا كلوب؛ لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق الكونغولي، وشرح المهام المكلف بها كل لاعب وفقا لخطة المباراة .