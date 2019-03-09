شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحرك لملعب الشهداء فى الرابعة عصراً قبل مواجهة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتحرك الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي إلى ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا فى الثالثة بتوقيت الكونغو الرابعة بتوقيت القاهرة عصر اليوم، السبت، لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى فى تمام السادسة بتوقيت القاهرة ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفيتا كلوب أمس قد تحدد خلاله ضرورة وجود الفريقين قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف، وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة التحرك مبكرا لملعب المباراة لتفادى الزحام المرورى والتكدس فى الطريق المؤدى لملعب المباراة بشكل يومى.

ويبتعد ملعب الشهداء الذى تقام عليه مباراة الأهلي وفيتا كلوب مسافة 35 دقيقة عن فندق إقامة الأهلي فى كينشاسا.