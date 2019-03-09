صور.. ابن طنطا يمثل مصر فى الأولمبياد الخاص لألعاب القوى بأبوظبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطرت اللجنة الأولمبية المصرية اللاعب محمود حسين زغلول، لاعب نادى طنطا الرياضية للفئات الخاصة والحاصل على بطولة الجمهورية فى الجرى 400 متر ومنطقة الغربية، للاشتراك ضمن بعثة الأولمبياد الخاص للفريق المصرى المشارك فى الألعاب العالمية بأبوظبى والتى ستقام من 9 – 21 مارس 2019. ويشارك اللاعب فى مسابقات 200متر عدو و400متر فردى و400متر تتابع والوثب الطويل، والتى ستقام بأبوظبى ضمن بطولة الأولمبياد العالمية الخاص. يذكر أن اللاعب بالصف الأول الثانوى ويمثل مصر فى الأولمبياد الخاص فى ألعاب القوى بأبوظبى. وحصل اللاعب على العديد من البطولات، منها المركز الأولى فى بطولة الجمهورية جرى 400متر فى فبراير 2018 والمركز الثانى فى بطولة الجمهورية جرى 100 متر فى نفس البطولة، والمركز الأول فى بطولة منطقة الغربية جرى فى 9يوليو الماضي، والمركز الأول فى بطولة الجمهورية جرى 400متر فى شهر يناير الماضي، والمركز الأول فى بطولة الجمهورية جرى 200متر فى يناير الماضي، والمركز الثالث فى بطولة الجمهورية جرى تتابع 4×100 فى يناير الماضي، وتم اختيار اللاعب للانضمام لبعث الأولمبياد الخاص المصرى المشاركة فى اولمبياد الألعاب العالمية بأبو ظبي.

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