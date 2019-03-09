بث مباشر مباراة الأهلي وفيتا كلوب | يلا شوت مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب اليوم 9 -3- 2019 دوري أبطال...

يلا شوت مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر فيتا كلوب والأهلي رابط الأسطورة كوره لايف الأهلي وفيتا كلوب مباراة الأهلي اليوم فيتا كلوب والأهلي اليوم بث مباشر يلا شوت كوره ستار مباراة الأهلي وفيتا كلوب، يخوض اليوم نادي القلعة الحمراء مباراة هامة حيث يلتقي مع نظيره الكونغولي فيتا كلوب في العاصمة الكونغولية كنشاسا، القنوات الناقلة مباراة الأهلي وفيتا كلوب، مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب هي احدى منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطوله دوري أبطال أفريقيا 2019م، و عبر موقعنا عرب فور نيوز سنقوم بوضع بس مباشر مباراة الأهلي و فيتا كلوب اليوم بدون تقطيع أو تشويش.

بث مباشر مباراة الأهلي وفيتا كلوب

مباراة الأهلي و فيتا كلوب الكونغولي يحل يوم السبت 9 مارس 2019 فريق نادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره الكونغولي و فيتا كلوب في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2019، والجدير بالذكر أن النادي الأهلي يبحث في لقاء اليوم عن الفوز وذلك بهدف تعزيز صداره المجموعة الرابعة وضمان التأهل لدور الثمانية، وعلى الجانب الأخر يدخل فريق فيتا كلوب لقاء اليوم مباراة الأهلي وفيتا كلوب وهو في حاله معنويه عالية حيث سيقام اللقاء في معقر داره ووسط جماهيره، ويسعى الكونغولي للنيل من غريمه القوي النادي الأهلي وذلك كي يبتعد عن المركز الأخير وضمان الاستمرار في المنافسة.

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فيتا كلوب والأهلي يلاشوت ماتش الأهلي وفيتا كلوب لايف مباراة الأهلي وفيتا كلوب الأسطورة بث مباشر الأهلي وفيتا كلوب ماتش لايف مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم، على ملعب استاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كنشاسا يخوض اليوم الأهلي مباراته مع نظيره الكونغولي فيتا كلوب، حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وتنقل اللقاء قناة بي إن سبورت HD1، ويعلق الملعق الرياضي المصري محمد الكواليني على مباراة الأهلي وفيتا كلوب.