القنوات المفتوحة الناقلة لماتش الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجانا – تردد قنوات الأهلي المفتوحة في...

القنوات المفتوحة الناقلة لماتش الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجانا، هي ما يود معرفتها جميع محبي وعشاق الساحرة المستديرة كرة القدم في الوطن العربي وبالأخص الجماهير المصرية العظيمة، حيث يستأنف المارد الأحمر مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا اليوم السبت 9-3-2019 عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على الأخير وسط جماهيره وعلى ملعبة، وهناك العديد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجانا في دوري أبطال إفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجانا في دوري أبطال إفريقيا، أولاً هينا بنا نتعرف أولاً على أهم الأخبار فيما يخص مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث أجرى المارد الأحمر مرانة ليلة أمس وذلك نظراً لارتفاع درجة الحرارة.

القنوات المفتوحة الناقلة لماتش الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجاناً

ومن خلال المران الأخير الذي أجراه المارد الأحمر ليلة أمس نقلت بعض الصحف الرياضية تشكيل الأهلي الأقرب أمام فيتا كلوب اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هانى، وعلى معلول

خط الوسط: كريم نيدفيد، عمرو السولية، حسين الشحات، ورمضان صبحى

خط الهجوم: جونيور أجاى (ناصر ماهر) ومروان محسن

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وأعلنت العديد من القنوات المفتوحة نقل مباراة الأهلي اليوم مجاناً، والتي سنتعرف عليها من خلال السطور القليلة القادمة وذلك بعد أن نستعرض عليكم موعد المباراة.

تنطلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم السبت 9-3-2019 في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجانا

قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي

وسوف نُطالعكم أول بأول عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم مجانا حال الكشف عن قنوات مفتوحة تذيع ماتش الأهلي اليوم مجانا غير المرفقة أعلاه.